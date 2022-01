Anche il principe Harry e Meghan Markle contro Spotify e il podcast no vax di Joe Rogan: “Preoccupati” (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo Neil Young e Joni Mitchell che hanno chiesto a Spotify di scegliere tra la loro musica e i podcast di un comico no-vax, Anche il principe Harry e Meghan Markle scendono in campo contro la piattaforma streaming. La coppia, che con Spotify ha firmato un contratto da 1,8 milioni di sterline, ha espresso “preoccupazione” in un comunicato per i controversi interventi di Joe Rogan, su Spotify con il podcast “The Joe Rogan Experience”, sottolineando che è dallo scorso aprile, quando hanno lanciato la fondazione Archewell contro la disinformazione, che stanno combattendo questa battaglia. “Centinaia di milioni di persone possono essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo Neil Young e Joni Mitchell che hanno chiesto adi scegliere tra la loro musica e idi un comico no-vax,ilscendono in campola piattaforma streaming. La coppia, che conha firmato un contratto da 1,8 milioni di sterline, ha espresso “preoccupazione” in un comunicato per iversi interventi di Joe, sucon il“The JoeExperience”, sottolineando che è dallo scorso aprile, quando hanno lanciato la fondazione Archewellla disinformazione, che stanno combattendo questa battaglia. “Centinaia di milioni di persone possono essere ...

Advertising

FQMagazineit : Anche IL principe Harry e Meghan Markle contro Spotify e il podcast no vax di Joe Rogan: “Preoccupati” - Giusepp90590900 : RT @Linda3712189723: Ok Pierpaolo Pretelli oltre a #Pierliga somgli un po anche al Principe azzurro ????#tuttipazzipersanremo #prelemi https:… - FrancyUbbiali : RT @Linda3712189723: Ok Pierpaolo Pretelli oltre a #Pierliga somgli un po anche al Principe azzurro ????#tuttipazzipersanremo #prelemi https:… - Flavia9910 : In tutto ciò io sto aspettando che mi facciano vedere #Kougaiji. Pretendo di vedere il principe dei demoni più figo… - Ilaria97374730 : RT @Linda3712189723: Ok Pierpaolo Pretelli oltre a #Pierliga somgli un po anche al Principe azzurro ????#tuttipazzipersanremo #prelemi https:… -