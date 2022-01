Amici 21, Andreas Muller negativo: la notizia che rallegra i fan (Di domenica 30 gennaio 2022) Andreas Muller FINALMENTE negativo DOPO DUE SETTIMANE DI QUARANTENA Uno dei ballerini professionisti di Amici 21, ossia Andreas Muller, ha comunicato sui suoi social di essere finalmente negativo al Covid-19. LEGGI ANCHE Amici 21, Alessandra Celentano dà una notizia agli allievi di ballo Andreas Muller, compagno di Veronica Peparini, nonché membro del cast di ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi, è risultato negativo al Coronavirus. Il 16 Gennaio infatti, aveva pubblicato un reel ironico in cui comunicava di essere positivo, dopo che invece la sua fidanzata si era negativizzata insieme alla figlia. Il post era stato pubblicato da entrambi, ma con ... Leggi su 361magazine (Di domenica 30 gennaio 2022)FINALMENTEDOPO DUE SETTIMANE DI QUARANTENA Uno dei ballerini professionisti di21, ossia, ha comunicato sui suoi social di essere finalmenteal Covid-19. LEGGI ANCHE21, Alessandra Celentano dà unaagli allievi di ballo, compagno di Veronica Peparini, nonché membro del cast di ballerini professionisti didi Maria De Filippi, è risultatoal Coronavirus. Il 16 Gennaio infatti, aveva pubblicato un reel ironico in cui comunicava di essere positivo, dopo che invece la sua fidanzata si era negativizzata insieme alla figlia. Il post era stato pubblicato da entrambi, ma con ...

