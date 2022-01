Amanda Sandrelli | “Un figlio desideratissimo perso per un aborto che mi ha quasi tolto la vita”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 30 gennaio 2022) Oggi è mamma di due splendidi ragazzi, Rocco, 25 anni, e Francisco, 18. Ma, prima di diventare madre, ha dovuto subire il dolore immenso di perderlo, un. L’attrice, ospite del programma pomeridiano Verissimo, ha voluto ripercorrere con grande sincerità e non poche emozioni la sua carriera e la suaprivata, confessando anche un momento terribile che ha vissuto in passato. “Ero sposata da un anno quando aspettavo il mio primo, ma ho avuto unper una gravidanza extrauterina intramurale, che invece di interrompersi va avanti, nel mio caso fino ai quattro mesi e mezzo”. Un dolore che per una donna che desidera diventare madre è devastante, e soprattutto le stava anche costando laha raccontato ...