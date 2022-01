Verso nuova fumata nera per Colle, ma occhi puntati sui voti a Mattarella (Di sabato 29 gennaio 2022) occhi puntati sui voti per Sergio Mattarella, anche stamattina a Montecitorio, nella settima votazione per eleggere il presidente della Repubblica. Con ogni probabilità anche stavolta sarà "fumata ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022)suiper Sergio, anche stamattina a Montecitorio, nella settima votazione per eleggere il presidente della Repubblica. Con ogni probabilità anche stavolta sarà "...

Advertising

DarioPanzac89 : RT @lisanoja: Ore 7.30, un'ora fa. Verso una nuova riunione dei grandi elettori di @ItaliaViva. Speriamo davvero che questa sia la volta… - ancarola1973 : RT @lisanoja: Ore 7.30, un'ora fa. Verso una nuova riunione dei grandi elettori di @ItaliaViva. Speriamo davvero che questa sia la volta… - MontagnaUncem : DOSSIER UNCEM Verso la nuova Strategia per le Montagne e le Aree interne Scarica il PDF cliccando qui - in_appennino : RT muoversintoscan '??A #Firenze, stanotte #29gennaio in orario 22-6, in via della Vigna Nuova, è in programma un tr… - muoversintoscan : ??A #Firenze, stanotte #29gennaio in orario 22-6, in via della Vigna Nuova, è in programma un trasloco con chiusura… -