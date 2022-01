Usa: tempesta di neve cancella 6.000 voli, allarme a Boston (Di sabato 29 gennaio 2022) La forte tempesta di neve che si sta abbattendo sulla costa orientale degli Stati Uniti ha già causato la cancellazione di almeno 6.000 voli nei maggiori aeroporti. A Boston è allarme: per la città ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) La fortediche si sta abbattendo sulla costa orientale degli Stati Uniti ha già causato lazione di almeno 6.000nei maggiori aeroporti. A: per la città ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Usa, tempesta di neve verso la costa atlantica: colpirà 70 mln di persone #costaatlantica #usa #philadelphia… - zazoomblog : Usa: tempesta di neve cancella 6.000 voli allarme a Boston - #tempesta #cancella #6.000 #allarme - fisco24_info : Usa: in arrivo tempesta di neve, allerta per 75 milioni persone: Costa est si prepara a bomb cyclone, cancellati mi… - NxwssReal : ???? Usa, maltempo: cinque stati in allerta meteo per l’arrivo di una tempesta di neve. - RadioItaliaIRIB : USA, in arrivo tempesta neve: voli cancellati -