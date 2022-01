UFFICIALE – Sensi arriva alla Sampdoria | prestito secco

(Di sabato 29 gennaio 2022) Trattativa già avviata qualche giorno fa e conclusasi da poche ore. Risulta infattiil trasferimento di Stefano, con la modalità delfino a fine stagione. La squadra allenata da Giampaolo ha bisogno di tutto l’aiuto possibile per allontanarsi dzona pericolosa che indica la via verso la Serie B. Per farlo le serviranno gli uomini migliori e il centrocampista classe ’95, salvo imprevisti, potrà essere uno di questi.: un aiuto in più Dopo gli arrivi di Tomas Rincon e di Andrea Conti, se ne aggiunge un altro, ovvero quello di Stefano. I blucerchiati stanno cercando di allungare – e rinforzare – la rosa, consapevoli di aver ...

La Sampdoria si sta muovendo in maniera forte per rilanciarsi dopo un mese di sole sconfitte. Per Marco Giampaolo arriva Stefano Sensi dall'Inter. Sensi diventa un giocatore della Sampdoria in prestito.