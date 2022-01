Traffico Roma del 29-01-2022 ore 13:30 (Di sabato 29 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno cuore per un incidente lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare all’altezza della Casilina è per Traffico sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo Tra poco faccio la tangenziale est e su quest’ultima si sta in coda in arrivo a San Giovanni a Roma Traffico in aumento un incidente con nel file Si segnala sulla via Flaminia all’altezza di via Vitorchiano manifestazione con corteo da Piazza Vittorio Emanuele attraverso un lungo itinerario dalle 15 alle 19 di questo pomeriggio e ancora un’altra manifestazione in Piazza Ugo La Malfa dalle 16 alle 18 chiusura per lavori di potatura fino alle 17 su via Ponte Salario chiuso per tutta la giornata largo Giorgio Maccagno tra via Romeo Rodriguez Pereira e via Ugo De Carolis Per quanto riguarda i trasporti sulla metro alle ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno cuore per un incidente lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare all’altezza della Casilina è persul tratto Urbano della A24-teramo Tra poco faccio la tangenziale est e su quest’ultima si sta in coda in arrivo a San Giovanni ain aumento un incidente con nel file Si segnala sulla via Flaminia all’altezza di via Vitorchiano manifestazione con corteo da Piazza Vittorio Emanuele attraverso un lungo itinerario dalle 15 alle 19 di questo pomeriggio e ancora un’altra manifestazione in Piazza Ugo La Malfa dalle 16 alle 18 chiusura per lavori di potatura fino alle 17 su via Ponte Salario chiuso per tutta la giornata largo Giorgio Maccagno tra via Romeo Rodriguez Pereira e via Ugo De Carolis Per quanto riguarda i trasporti sulla metro alle ...

