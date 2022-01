Salernitana, preso Mousset. Idea Radovanovic (Di domenica 30 gennaio 2022) di Marco De Martino SALERNO – Con il sogno Diego Costa sempre più lontano (di cui leggeremo a parte) la Salernitana ha chiuso rapidamente la trattativa per un altro attaccante. Una autentica scommessa da parte di Walter Sabatini che ha messo sotto contratto il 26enne francese Lys Mousset. Un all in, da parte del direttore sportivo granata, su un centravanti reduce da diverse stagioni molto complicate sia sotto il profilo fisico che sotto quello realizzativo. IL PICCOLO HENRY Mousset arriva dallo Sheffield United, club della Champioship (serie B inglese) in prestito nonostante il suo contratto con i biancorossi scadrà il prossimo 30 giugno. Dopo un avvio di carriera folgorante, nel quale veniva paragonato a Thierry Henry, Mousset, alto 184 centimetri ma dotato di una discreta velocità, si è perso per strada a causa dei ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 30 gennaio 2022) di Marco De Martino SALERNO – Con il sogno Diego Costa sempre più lontano (di cui leggeremo a parte) laha chiuso rapidamente la trattativa per un altro attaccante. Una autentica scommessa da parte di Walter Sabatini che ha messo sotto contratto il 26enne francese Lys. Un all in, da parte del direttore sportivo granata, su un centravanti reduce da diverse stagioni molto complicate sia sotto il profilo fisico che sotto quello realizzativo. IL PICCOLO HENRYarriva dallo Sheffield United, club della Champioship (serie B inglese) in prestito nonostante il suo contratto con i biancorossi scadrà il prossimo 30 giugno. Dopo un avvio di carriera folgorante, nel quale veniva paragonato a Thierry Henry,, alto 184 centimetri ma dotato di una discreta velocità, si è perso per strada a causa dei ...

