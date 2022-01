Red Bull ha fallito il crash test: allarme rosso? (Di sabato 29 gennaio 2022) La prima prova dei campioni del mondo non è stata superata, a quanto sembra. I vari report infatti indicano che la Red Bull avrebbe fallito il crash test nella parte frontale, cosa che costringerà il team di Milton Keynes a rivedere in parte il programma di sviluppo. La scuderia, che nel 2022 difenderà il titolo mondiale conquistato con Max Verstappen, non ha ancora annunciato la data di presentazione della monoposto, anticipandone solo il nome (RB18). Red Bull ha fallito il crash test: c’è da preoccuparsi? La domanda che sorge spontanea è se questo inconveniente possa pregiudicare il programma di realizzazione della vettura. La risposta è difficile: certamente, il fallimento della prova di sicurezza richiederà del lavoro extra. L’area in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 29 gennaio 2022) La prima prova dei campioni del mondo non è stata superata, a quanto sembra. I vari report infatti indicano che la Redavrebbeilnella parte frontale, cosa che costringerà il team di Milton Keynes a rivedere in parte il programma di sviluppo. La scuderia, che nel 2022 difenderà il titolo mondiale conquistato con Max Verstappen, non ha ancora annunciato la data di presentazione della monoposto, anticipandone solo il nome (RB18). Redhail: c’è da preoccuparsi? La domanda che sorge spontanea è se questo inconveniente possa pregiudicare il programma di realizzazione della vettura. La risposta è difficile: certamente, il fallimento della prova di sicurezza richiederà del lavoro extra. L’area in ...

