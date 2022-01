Quirinale, verso il bis di Mattarella: chi sono i presidenti più votati della storia? (Di sabato 29 gennaio 2022) Sta per terminare la corsa per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'ottavo scrutinio dovrebbe proclamare il Mattarella bis: l'attuale capo dello Stato ha ottenuto 387 voti nella settima ... Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022) Sta per terminare la corsa per l'elezione del nuovo PresidenteRepubblica. L'ottavo scrutinio dovrebbe proclamare ilbis: l'attuale capo dello Stato ha ottenuto 387 voti nella settima ...

Advertising

lorepregliasco : Si va verso la sconfitta di tutti, nell'illusione che la si scambi per la sconfitta di nessuno #Quirinale - ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - LiciaRonzulli : Prima della riunione dei grandi elettori di @forza_italia con i nostri Presidenti di Regione: @robertoocchiuto (Cal… - robertovazzana : @La7tv VEDERE I LEADER DEI PARTITI ANDARE AL #QUIRINALE DA #MATTARELLA per un #MattarellaBis è uno spettacolo indec… - italoBlogger : Verso la fumata bianca con Mattarella bis! - -