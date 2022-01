Quirinale | si apre l’ottava votazione | verso il Mattarella-bis

(Di sabato 29 gennaio 2022) Si è aperta nell’aula della Camera l’ ottavadel Parlamento per l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. Dopo sette votazioni a vuoto, per questo voto si sono espressi a favore di un bis di Sergiotutti i partiti della maggioranza, mentre Fratelli d’Italia voterà Carlo Nordio e Alternativa c’è si esprimerà per Nino Di Matteo. Partendo da questi presuppostipotrebbe ottenere per il secondo mandato un vero record di consensi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

