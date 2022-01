Quirinale | Salvini | «Basta veti | più serio dire presidente ripensaci» Mattarella bis sempre più vicino – La diretta

(Di sabato 29 gennaio 2022) 10.35 –: «? Non può essere una scelta di ripiego, si proceda con convinzione» «Ho le mie idee ma le tengo per me e piuttosto andare avanti altri cinque giorni coiincrociati del Pd allora tanto vale, però con convinzione: “”.ha ripetuto 18 volte “No grazie”. Draghi, ho detto, rimanga a palazzo Chigi. Tutto il resto sarebbe rischioso». Così il leader della Lega, Matteo, parlando con i cronisti in Transatlantico, durante la settima votazione per l’elezione del Capo dello Stato. 10.20 – Casini: «Prima di noi viene l’Italia» «Prima di noi viene l’Italia». È il messaggio pubblicato sotto l’immagine del Tricolore da Pier Ferdinando Casini su Instagram, che raffredda così il gran ...

StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - ZanAlessandro : Salvini ha “bruciato” rovinosamente anche la candidatura della presidente del Senato, seconda carica dello Stato. C… - massimo_san : RT @Open_gol: ?La Lega convoca d'urgenza i grandi elettori alle 14 ?Salvini chiama Draghi ?Colloquio di mezz'ora tra Draghi e Mattarella ht… - denvergo7 : #Salvini il solito pagliaccio ... Adesso va bene #Mattarella ma non doveva essere donna? #Quirinale -

Poi Matteoe i la destra sono arrivati addirittura a bruciare la seconda carica dello Stato, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati che nella quinta votazione non ha ...La telefonata- Draghi 'Ciao Mario', ha dettoportandosi il telefono all'orecchio. Poi ha camminato verso gli uffici della Lega, soffermandosi in attesa dell'ascensore. Fra le poche ...“Sono io a dare le carte”. Dal Papeete a Casellati, da Casellati a Belloni. Dai pieni poteri a purché sia donna. Al colmo della compulsione, Salvini si sente un po’ come il primo motore immobile, il c ...Non ne ha azzeccata una. Matteo Salvini è, al momento, il grande sconfitto della partita del Quirinale. La sua inclinazione frettolosa per la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, affondata nel ...