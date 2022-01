Quirinale: Pd non risponde a chiama (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - I senatori del Pd non stanno rispondendo alla prima chiama per il Quirinale. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - I senatori del Pd non stannondo alla primaper il

Advertising

matteorenzi : Che il capo dei servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è inaccettabile. Si tratta di una der… - VittorioSgarbi : #quirinale Letta non ha un'idea. Non è niente e non ha fatto mai nulla. Lui ha un partito disperso che non esiste. @stampasgarbi - Giorgiolaporta : Per la #PresidenzaDellaRepubblica, non va bene nessuno che non sia gradito a quel #PD che esprime il 15% dei… - marialetiziama9 : RT @Belzebu6663: Ricordo a Caprarica che fin'ora i NO sono arrivati dalla sinistra che proprio non può accettare nomi che non siano del suo… - shepontheweb : RT @elevisconti: Non chiedetevi se #Draghi sarà eletto Presidente della Repubblica. Chiedetevi piuttosto chi lo incoronerà. Chi si prenderà… -