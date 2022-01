Quirinale | Meloni contro Salvini sul Mattarella bis | Non voglio crederci

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - ZanAlessandro : #Casellati, mandata allo sbaraglio dal centrodestra e da un #Salvini che le sta sbagliando tutte. Ha preso in giro… - pietroraffa : == Meloni, al voto subito dopo elezione Colle. Guarda i sondaggi e prova ad aprire una crisi di governo. Fregand… - Alessandro_Ill : A forza di insultare Salvini ci siamo dimenticatidi Meloni: isolata dal resto della coalizione sul governo Draghi,… - fabiocastelli_ : RT @tempoweb: #Meloni tuona sul #Mattarellabis 'Senza dignità, barattati sette anni per la poltrona' -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Meloni

... i loro segretari, si arrendono e con in capo chino sono corsi alper chiedere un ... Nessuno (a parte Giorgianon a caso l'unica oggi a schierarsi contro il Mattarella Bis per puro ......di Sergio Mattarella attorno al quale i leader di maggioranza hanno chiuso l'accordo sul. ... Così la leader di FdI, Giorgia. 12.48 - "È una grandissima gioia", ha detto invece il ...“La vicenda dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica dimostra che in Parlamento ci sono persone che preferiscono barattare i sette anni della presidenza della Repubblica per sette mesi d ..."Fratelli d'Italia non voterà Mattarella". La leader di Fratelli d'Italia rilascia le sue primissime dichiarazioni ai ...