Quirinale, Mattarella e il cambio di idea sulla rielezione. Il ruolo di Draghi e "l'avvertimento" che ha messo fuori gioco ogni alternativa (Di domenica 30 gennaio 2022) I siciliani silenziosi non cambiano mai parere. La definizione risale a quattro mesi fa e appartiene a Romano Prodi, che in questo modo escludeva totalmente l'ipotesi di una rielezione del presidente della Repubblica. Il padre dell'Ulivo, evidentemente, quando si parla di Quirinale non è particolarmente fortunato. Alla fine il "siciliano silenzioso" Sergio Mattarella ha cambiato davvero parere, accettando una rielezione che alla vigilia sembrava improbabile. Almeno ai più. Gli indizi, in effetti, sembravano tutti a favore del pronostico di Prodi. Già nell'ultimo giorno del 2020, durante il discorso di fine anno, il capo dello Stato aveva spiegato che la ripartenza sarebbe stata al centro del suo "ultimo anno di mandato". Un concetto ribadito periodicamente durante i successivi dodici mesi. C'era da ricordare qualche ...

