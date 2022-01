Positivi anche Kosir, Vezzali e Kruger (Di sabato 29 gennaio 2022) Cominciano a diventare molti i casi di Covid verso le Olimpiadi di Pechino che inizieranno venerdì prossimo. L'ultima defezione è di Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport: è risultata positiva,... Leggi su quotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Cominciano a diventare molti i casi di Covid verso le Olimpiadi di Pechino che inizieranno venerdì prossimo. L'ultima defezione è di Valentina, sottosegretaria allo sport: è risultata positiva,...

Advertising

Emanuela_Corda : PER STOMACI FORTI! I parlamentari #positivi potranno recarsi a #Roma e votare! Avete capito bene? Alla faccia delle… - A2Aanarchia : @AleGuerani Se leggi bene sono stati ricoverati per ALTRE PATOLOGIE cioè non sono stati ricoverati per via del Covi… - QdSit : PALERMO - Sono preoccupanti i numeri del contagio nelle carceri italiane. Su 53.727 presenze i detenuti positivi so… - Giacinto_Bruno : I vaccini Covid restano efficaci anche contro Omicron 2: dati positivi dal Regno Unito - Umbertofebo : @turgia76 @zephira_137 Fatra la 3dose devo lavorare e ho due genitori di 86 e 90 come per la 2 cefalea, ossa che fa… -