Palermo-Monterosi, 23 i convocati dal tecnico Baldini: c’è Accardi, l’elenco completo (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare il Monterosi Tuscia nel match valido per la 24esima giornata del Girone C di Serie C. L'elenco completo dei convocati per la sfida del "Barbera" Leggi su mediagol (Di domenica 30 gennaio 2022) Ildi Silviosi appresta ad affrontare ilTuscia nel match valido per la 24esima giornata del Girone C di Serie C. L'elencodeiper la sfida del "Barbera"

Advertising

TgrRaiSicilia : Nel #Tg delle 19,35 ci occuperemo di calcio. domani tutte in casa le siciliane di c. il messina contro il picerno p… - Mediagol : Monterosi, Menichini: “Palermo? Gara ostica, ma proveremo a metterli in difficoltà” - infobetting : Palermo-Monterosi FC (30 gennaio, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici, - PalermoToday : Palermo, Brunori pronto al ritorno da titolare contro il Monterosi: in forse Dall'Oglio - blogsicilia : #notizie #sicilia Silvio Baldini riabbraccia il Barbera dopo 18 anni, “Sensazioni ottime” - -