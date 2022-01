Mercato – Niente Inter e niente Genoa: Salcedo resta allo Spezia (Di sabato 29 gennaio 2022) Eddie Salcedo verso la permanenza allo Spezia Nella girandola di attaccanti che prima ha portato Satriano al Brest e ora Caicedo all’Inter, chi non si muove è Eddie Salcedo. Inizialmente si era ipotizzato un suo ritorno in nerazzurro per sopperire alla partenza dell’attaccante uruguaiano e poi in seguito un suo ritorno al Genoa. Alla fine, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante rimarrà allo Spezia, dove non sta trovando particolarmente spazio causa un rapporto non proprio idilliaco con Thiago Motta. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Eddieverso la permanenzaNella girandola di attaccanti che prima ha portato Satriano al Brest e ora Caicedo all’, chi non si muove è Eddie. Inizialmente si era ipotizzato un suo ritorno in nerazzurro per sopperire alla partenza dell’attaccante uruguaiano e poi in seguito un suo ritorno al. Alla fine, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante rimarrà, dove non sta trovando particolarmente spazio causa un rapporto non proprio idilliaco con Thiago Motta. L'articolo proviene damagazine.

