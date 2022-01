Melissa Satta e l’addio a Boateng: “Non ho scelto io” (Di sabato 29 gennaio 2022) A Verissimo Melissa Satta è tornata a parlare della sua clamorosa rottura dal marito, Kevin Prince Boateng, e per la prima volta si è confessata a cuore aperto anche per quanto riguarda la sua nuova storia d’amore con Mattia Rivetti. Melissa Satta: l’addio a Boateng Durante l’estate 2020 Melissa Satta ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Kevin Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox. I due avevano provato a tornare insieme dopo un primo periodo di crisi vissuto nel 2019 ma purtroppo la loro storia non è durata. La separazione dal calciatore avrebbe fatto particolarmente soffrire la showgirl che aveva creduto veramente di poter recuperare con lui la serenità: “Ora sto bene anche se è un dolore che ... Leggi su cityroma (Di sabato 29 gennaio 2022) A Verissimoè tornata a parlare della sua clamorosa rottura dal marito, Kevin Prince, e per la prima volta si è confessata a cuore aperto anche per quanto riguarda la sua nuova storia d’amore con Mattia Rivetti.Durante l’estate 2020ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Kevin Prince, padre di suo figlio Maddox. I due avevano provato a tornare insieme dopo un primo periodo di crisi vissuto nel 2019 ma purtroppo la loro storia non è durata. La separazione dal calciatore avrebbe fatto particolarmente soffrire la showgirl che aveva creduto veramente di poter recuperare con lui la serenità: “Ora sto bene anche se è un dolore che ...

