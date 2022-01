LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: De Vries conquista la pole per 5 millesimi su Mortara! (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 De Vries domina la finale e conquista la pole-position per 5 millesimi! Il campione del mondo e leader della classifica generale scatterà dalla prima casella dello schieramento davanti a Mortara. 14.50 I piloti escono dalla pit lane, tra pochi minuti il giro finale per la pole. 14.47 Sta per iniziare la finale che determinerà la pole-position. De Vries insegue la prima casella dello schieramento che gli permetterebbe di allungare in classifica generale. 14.45 Tra poco la lotta per la pole. De Vries vs Mortara, Mercedes incontra Venturi (la macchina di fatto è la medesima). 14.42 Edoardo Mortara passa il turno ed accede alla finale! L’elvetico di Venturi ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Dedomina la finale ela-position per 5! Il campione del mondo e leader della classifica generale scatterà dalla prima casella dello schieramento davanti a Mortara. 14.50 I piloti escono dalla pit lane, tra pochi minuti il giro finale per la. 14.47 Sta per iniziare la finale che determinerà la-position. Deinsegue la prima casella dello schieramento che gli permetterebbe di allungare in classifica generale. 14.45 Tra poco la lotta per la. Devs Mortara, Mercedes incontra Venturi (la macchina di fatto è la medesima). 14.42 Edoardo Mortara passa il turno ed accede alla finale! L’elvetico di Venturi ...

