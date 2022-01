«Le alte cariche dello Stato? Sì, sui 16enni con lo zaino». Polemiche dopo le manganellate ai cortei per la morte di Lorenzo Parelli – Il video (Di sabato 29 gennaio 2022) cariche, scontri e manganellate a Torino – ma anche a Napoli e Milano – contro il corteo di studenti e studentesse che protestavano contro l’alternanza scuola-lavoro e scendevano in piazza per ricordare di Lorenzo Parelli, il ragazzo di 18 anni di Udine morto all’ultimo giorno di stage. Secondo i manifestanti ci sarebbero stati almeno una ventina di studenti e studentesse contusi, in alcuni casi anche soccorsi dall’ambulanza. Altri sono stati medicati sul posto e una ragazza è svenuta dopo essere stata colpita alla testa. E scatta la polemica politica e sui social. «Per settimane si sono permessi cortei no vax in giro per le città che non rispettavano percorsi e facevano quel che volevano (assalto a Cgil compreso) e si picchiano dei ragazzini», twitta la giornalista ... Leggi su open.online (Di sabato 29 gennaio 2022), scontri ea Torino – ma anche a Napoli e Milano – contro il corteo di studenti e studentesse che protestavano contro l’rnanza scuola-lavoro e scendevano in piazza per ricordare di, il ragazzo di 18 anni di Udine morto all’ultimo giorno di stage. Secondo i manifestanti ci sarebbero stati almeno una ventina di studenti e studentesse contusi, in alcuni casi anche soccorsi dall’ambulanza. Altri sono stati medicati sul posto e una ragazza è svenutaessere stata colpita alla testa. E scatta la polemica politica e sui social. «Per settimane si sono permessino vax in giro per le città che non rispettavano percorsi e facevano quel che volevano (assalto a Cgil compreso) e si picchiano dei ragazzini», twitta la giornalista ...

