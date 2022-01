La svolta di Sileri | ' Green pass e vaccini vanno rimodulati' Cosa potrebbe cambiare tra qualche settimana

(Di sabato 29 gennaio 2022) In un'intervista al Fatto Quotidiano il sottosegretario alla Salute Pierpaoloapre ad una modifica delle regole sul, in relazione alla situazione attuale della pandemia di Covid - ...

Advertising

LinaVadal : RT @leggoit: La svolta di Sileri: «#green pass e vaccini vanno rimodulati». Cosa potrebbe cambiare - angiuoniluigi : RT @leggoit: La svolta di Sileri: «#green pass e vaccini vanno rimodulati». Cosa potrebbe cambiare - leggoit : La svolta di Sileri: «#green pass e vaccini vanno rimodulati». Cosa potrebbe cambiare - GazzettadiSiena : Si avvicina forse una svolta significativa - lacittanews : Si avvicina la svolta? Il sottosegretario alla Salute afferma che, con i contagi in diminuzione, non è necessario c… -

Ultime Notizie dalla rete : svolta Sileri

leggo.it

'Vita difficile ai no - vax? Ecco cosa volevo dire' Quanto all'affermazione sul 'rendere difficile la vita ai non vaccinati',spiega che si riferiva ai 'no vax, ai complottisti a quelli dei ...Il caos scolastico sollevato nelle ultime settimane dal groviglio di regole è - forse - a una. Dopo il documento diffuso da Ats Brescia, frutto di un lavoro con gli istituti per cercare ...:...In un'intervista al Fatto Quotidiano il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri apre ad una modifica delle regole sul Green pass, ...In un'intervista al Fatto Quotidiano il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri apre ad una modifica delle regole sul Green pass, ...