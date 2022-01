La dignità della parola è stata abolita dal pensiero unico (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen – Nel corso degli ultimi mesi abbiamo spesso osservato la leggerezza con cui l’opinione pubblica è riuscita a screditare immagine e valore delle visioni esposte da chiunque non fosse allineato al pensiero unico dettato dal mainstream, soprattutto in ambito dell’emergenza sanitaria. L’avvento della pandemia ha fornito di fatto l’alibi perfetto per introdurre una sorta di “vocabolario dell’informazione” con all’interno prassi, opinioni ritenute veritiere e quasi incriticabili, oltre che una visione sociale volta all’annullamento – ove ritenuto necessario – delle libertà personali e della scelta individuale anche in materia di tutela della propria salute. C’era una volta la dignità della parola L’aspetto maggiormente preoccupante di quanto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen – Nel corso degli ultimi mesi abbiamo spesso osservato la leggerezza con cui l’opinione pubblica è riuscita a screditare immagine e valore delle visioni esposte da chiunque non fosse allineato aldettato dal mainstream, soprattutto in ambito dell’emergenza sanitaria. L’avventopandemia ha fornito di fatto l’alibi perfetto per introdurre una sorta di “vocabolario dell’informazione” con all’interno prassi, opinioni ritenute veritiere e quasi incriticabili, oltre che una visione sociale volta all’annullamento – ove ritenuto necessario – delle libertà personali escelta individuale anche in materia di tutelapropria salute. C’era una volta laL’aspetto maggiormente preoccupante di quanto ...

Advertising

TeresaBellanova : È assolutamente vergognoso che i no vax abbiano organizzato proprio oggi, nella giornata della memoria, manifestazi… - Pontifex_it : Oggi si celebra la Giornata della memoria delle vittime dell’Olocausto. È necessario favorire nelle nuove generazio… - virginiaraggi : Non dimentichiamo l’orrore della Shoah e tramandiamo alle nuove generazioni il valore della memoria per non ripeter… - SchoneKapelle : @EmanueleCorapi Non gliene frega niente della Juventus, ha evidentemente un accordo con il Mister della nazionale G… - AliRootInk : RT @stellasacchini: Una mia amica, che stava facendo un percorso di transizione di genere, si è tolta la vita.I giornali parlano dello sgom… -

Ultime Notizie dalla rete : dignità della Quirinale, si fa strada l'ipotesi Mattarella bis Credo ne vada della dignità e del decoro delle istituzioni. Se il Parlamento non è in grado di decidere, non può contribuire alla sua delegittimazione " prosegue Casini " continuando una serie di ...

Giornata della Memoria. 10 anni di guerra, i racconti di un Calabrese ... Marcello Sorgi, editorialista della Stampa, mi ha scritto di ave ascoltato per la seconda volta le sensazioni e la 'progressiva perdita di dignità e di fiducia in sé stessi'da parte di quanti ...

'Ridare dignità al ruolo degli infermieri' Il Friuli Credo ne vadae del decoro delle istituzioni. Se il Parlamento non è in grado di decidere, non può contribuire alla sua delegittimazione " prosegue Casini " continuando una serie di ...... Marcello Sorgi, editorialistaStampa, mi ha scritto di ave ascoltato per la seconda volta le sensazioni e la 'progressiva perdita die di fiducia in sé stessi'da parte di quanti ...