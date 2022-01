Governo, Giorgetti: “Non mi dimetto, ma anno molto complicato” (Di sabato 29 gennaio 2022) "No, non mi dimetterò ma va deciso il modo con cui affrontiamo un anno molto complicato, con problemi molto seri: dall'aumento dei prezzi dell'energia all'inflazione. Quindi il Governo deve essere compatto". Lo ha precisato il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti sull'ipotesi di sue dimissioni. Per tutto il pomeriggio è circolata l'ipotesi di una sua uscita dal Governo Draghi. video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/Quirinale-Giorgetti-Non-mi-dimetto-ma-anno-molto-complicato 20220129 video 18391730.mp4"/video"Sono felice che Mattarella abbia accettato con senso di responsabilità l`intenzione del Parlamento di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 29 gennaio 2022) "No, non mi dimetterò ma va deciso il modo con cui affrontiamo un, con problemiseri: dall'aumento dei prezzi dell'energia all'inflazione. Quindi ildeve essere compatto". Lo ha precisato il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlosull'ipotesi di sue dimissioni. Per tutto il pomeriggio è circolata l'ipotesi di una sua uscita dalDraghi. video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/Quirinale--Non-mi--ma-20220129 video 18391730.mp4"/video"Sono felice che Mattarella abbia accettato con senso di responsabilità l`intenzione del Parlamento di ...

