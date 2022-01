GF Vip, le new entry non sono finite: “Tre ragazze pronte a entrare” (Di sabato 29 gennaio 2022) Al GF Vip 6 sono entrati Antonio Modugno e Gianluca Costantino nella puntata di venerdì 28 gennaio 2022. Due nuovi concorrenti e uno che, a quanto pare, se ne va. Perché nella diretta di lunedì prossimo dovrebbe uscire dal gioco Gianmaria Antinolfi. “Lunedì me ne vado e martedì vado diretto a Milano che devo lavorare, ho moltissimo lavoro arretrato – ha confessato il concorrente del GF Vip 6 a Manila Nazzaro – Però il weekend me lo prendo, andrò a Parigi con Federica (Calemme, che è appena stata eliminata dalla Casa, ndr). Torno però per la puntata di lunedì, ma poi ci rivedremo direttamente in finale. Ho moltissimo lavoro, dovrò stare a Milano e non avrò tempo di tornare a Roma per le puntate”. GF Vip 6, “nuovi ingressi” A conti fatti, dunque, con le due new entry e la probabile uscita dell’imprenditore campano nella Casa del GF Vip 6 ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Al GF Vip 6entrati Antonio Modugno e Gianluca Costantino nella puntata di venerdì 28 gennaio 2022. Due nuovi concorrenti e uno che, a quanto pare, se ne va. Perché nella diretta di lunedì prossimo dovrebbe uscire dal gioco Gianmaria Antinolfi. “Lunedì me ne vado e martedì vado diretto a Milano che devo lavorare, ho moltissimo lavoro arretrato – ha confessato il concorrente del GF Vip 6 a Manila Nazzaro – Però il weekend me lo prendo, andrò a Parigi con Federica (Calemme, che è appena stata eliminata dalla Casa, ndr). Torno però per la puntata di lunedì, ma poi ci rivedremo direttamente in finale. Ho moltissimo lavoro, dovrò stare a Milano e non avrò tempo di tornare a Roma per le puntate”. GF Vip 6, “nuovi ingressi” A conti fatti, dunque, con le due newe la probabile uscita dell’imprenditore campano nella Casa del GF Vip 6 ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip new Chi è Roberto Mancini: vita privata, moglie, stipendio e Nazionale Al centro dell'inchiesta ci sono i paradisi off - shore di statisti, politici e vip. Roberto ... nell'Oldham Atlhetic, nel Real Vallaodid e anche, negli Stati Uniti per il New York Cosmos della North ...

GF Vip, Gianluca Costantino entra nella Casa: chi è il nuovo concorrente del reality Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che seguono sui social la new entry del GF Vip , invece, figurano Alex Belli e Antonella Mosetti mentre pare essere molto amico di Alessandro Basciano . ...

Grande Fratello Vip: stasera entrano due nuovi concorrenti Corriere dello Sport Un confronto con Barù Delia, dopo la puntata, si scontra con il VIP che cerca di togliersi i suoi dubbi sulla relazione tra la modella e Alex ...

Storia d’amore tra Clarissa Selassié e Antonio Modugno? Il gossip al Grande Fratello Vip Storia d'amore tra Clarissa Selassié e Antonio Modugno? Spunta l'indiscrezione al Grande Fratello Vip, ma il modello si dichiara single da 5 mesi ...

