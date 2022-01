GF Vip | Giucas rivela di avere “l’alzabandiera” con Delia | “Ogni mattina in doccia…”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 29 gennaio 2022) Sul finire dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, quando si stavano facendo le nomination eCasella si trovava in Confessionale per fare la sua (segreta), il 75enne se n'è uscito con una confessione che ha fatto drizzare i capelli a tutti. In primis ad Alfonso Signorini, visto che si trattava di un segreto a luci rosse, troppo piccante per essere detto anche dopo la mezzanotte.ha confessato infatti diquando guarda la doccia diDuran, che con il suo fascino lo turba molto. Sempre a proposito di questo "alzabandiera", il paragnosta siciliano stava aggiungendo altri dettagli ancora più por*o, quando è stato fermato da Signorini, che ha staccato in fretta e furia.