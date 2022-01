GF Vip 6: non è finita! Possibile l’ingresso di nuove vippone (Di sabato 29 gennaio 2022) GF Vip 6: possibili nuove vippone! Se ieri sera abbiamo avuto occasione di conoscere i due nuovi ingressi Gianluca Costantino e Antonio Medugno al GF Vip 6 potrebbe non essere finita qui! Pare infatti che in base alle ultime eliminazioni e ritiri volontari (parliamo di Manuel Bortuzzo e come vedremo in seguito anche Gianmaria Antinolfi) L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 29 gennaio 2022) GF Vip 6: possibili! Se ieri sera abbiamo avuto occasione di conoscere i due nuovi ingressi Gianluca Costantino e Antonio Medugno al GF Vip 6 potrebbe non essere finita qui! Pare infatti che in base alle ultime eliminazioni e ritiri volontari (parliamo di Manuel Bortuzzo e come vedremo in seguito anche Gianmaria Antinolfi) L'articolo proviene da Novella 2000.

