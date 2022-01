Gf Vip 6, ecco perché Gianmaria Antinolfi lascerà il reality proprio il 31 gennaio (Di sabato 29 gennaio 2022) Sembrerebbe proprio che lunedì 31 gennaio Gianmaria Antinolfi lascerà definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip. La motivazione? E’ stato il giornalista Gabriele Parpiglia a spiegarlo, nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi. Gianmaria doveva uscire con Manuel, era già tutto pronto, aveva già dato l’addio. Il probema è che Federica è caduta tra le sue braccia. Gianmaria è di fronte a un bivio: o il 31 gennaio lascia la Casa del Grande Fratello di sua sponte o il 31 gennaio continua il Grande Fratello, ma perde il lavoro. Erano 6 mesi di pausa e non c’è più aspettativa. L’ha tirata lunga. I termini che il suo datore di lavoro scadono il 31 gennaio. Quindi o diventa un personaggio dello spettacolo e sceglie la ... Leggi su isaechia (Di sabato 29 gennaio 2022) Sembrerebbeche lunedì 31definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip. La motivazione? E’ stato il giornalista Gabriele Parpiglia a spiegarlo, nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi.doveva uscire con Manuel, era già tutto pronto, aveva già dato l’addio. Il probema è che Federica è caduta tra le sue braccia.è di fronte a un bivio: o il 31lascia la Casa del Grande Fratello di sua sponte o il 31continua il Grande Fratello, ma perde il lavoro. Erano 6 mesi di pausa e non c’è più aspettativa. L’ha tirata lunga. I termini che il suo datore di lavoro scadono il 31. Quindi o diventa un personaggio dello spettacolo e sceglie la ...

