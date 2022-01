(Di sabato 29 gennaio 2022) Alla fine dopo 4 anni si è dovuto arrendere. Arriva da Coverciano vicino ala storia di Don Leonardo Guerri,della chiesa di Santa Mariaperdall’Arpat( l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale) per le sue.Sì perchè la stessa Arpat nei rilievi audiometrici ha riscontrato un superamento notevole dei decibel consentiti così come denunciato più volte dai residenti. A riportare la notizia è stato il Corriere Fiorentino.

Advertising

francobaietti : IL Sindaco PD fa CASSA Poverino - BaiettiFranco : IL Sindaco PD fa CASSA Poverino - Yogaolic : #Firenze, i residenti vincono la ‘guerra delle campane’. Multa al parroco da 2mila euro - andreastoolbox : Firenze, parroco multato per campane troppo rumorose, dovrà pagare 2000 euro| Sky TG24 - maryluise_c_ : RT @ImolaOggi: Firenze, campane rumorose: 2mila euro di multa al parroco -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze parroco

Alla fine dopo 4 anni si è dovuto arrendere. Arriva da Coverciano vicino ala storia di Don Leonardo Guerri,della chiesa di Santa Maria multato per 2000 euro dall'Arpat( l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale) per le sue campane troppo rumorose. Sì ...Le campane sono troppe rumorose e ilviene multato di 2mila euro. Il sacerdote è stato anche costretto a limitare i circa 200 ... della vicenda è la chiesa Santa Maria a Coverciano di. ...Alla fine dopo 4 anni si è dovuto arrendere. Arriva da Coverciano vicino a Firenze la storia di Don Leonardo Guerri, parroco della chiesa di Santa Maria multato per 2000 euro dall’Arpat( l’Agenzia Reg ...Le campane sono troppe rumorose e il parroco viene multato di 2mila euro. Il sacerdote è stato anche costretto a limitare i circa 200 rintocchi al giorno (dalle 8 alle 21) che esasperavano i residenti ...