Dopo sei giorni il Pd non ha ancora proposto un nome: Letta resta aggrappato a Mattarella (Di sabato 29 gennaio 2022) C'è chi a sera mette nero su bianco che su questa mattina alle 8, se sarà portato il nome di Elisabetta Belloni all'assemblea dei grandi elettori Pd, "ci sarà un scontro epico". Sul nome della capo dei Servizi si registra uno stop trasversale nelle componenti dem, "all'interno dei gruppi parlamentari ed anche nella compagine ministeriale", si riferisce all'Adnkronos. Il malumore è "sul nome della Belloni, non su Letta", puntualizza una fonte parlamentare. Giornata difficile, quella di ieri, un po' per tutte le forze politiche, ma soprattutto per il Pd, aggrappato all'ipotesi Mattarella, in balìa delle schizofrenie grillini e incapaci di guidare le trattative nel centrosinistra. A quasi una settimana dall'inizio delle votazioni, il record del Pd resta imbattuto: è ...

