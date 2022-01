Delia e Nathaly, meglio cambiare direzione! Ecco cos’è accaduto dopo la puntata (Di sabato 29 gennaio 2022) Delia Duran decide di cambiare strategia: “basta seconde possibilità!” Ecco le riflessioni della modella dopo la puntata Se fino a qualche ora fa Delia Duran sembrava essere la concorrente più incline al perdono, dopo la puntata qualcosa è cambiato! La modella, infatti, decide che è arrivato il momento di essere più concreta e di elargire seconde chances solo a chi le merita davvero. Parlando con Nathaly e confrontandosi con l’amica su quanto accaduto in puntata, Delia afferma di aver sopravvalutato i coinquilini della casa pensando, erroneamente, che avrebbero potuto guardare oltre le apparenze giudicandola per la persona che è davvero: “avevi ragione”. In particolare modo, la ... Leggi su 361magazine (Di sabato 29 gennaio 2022)Duran decide distrategia: “basta seconde possibilità!”le riflessioni della modellalaSe fino a qualche ora faDuran sembrava essere la concorrente più incline al perdono,laqualcosa è cambiato! La modella, infatti, decide che è arrivato il momento di essere più concreta e di elargire seconde chances solo a chi le merita davvero. Parlando cone confrontandosi con l’amica su quantoinafferma di aver sopravvalutato i coinquilini della casa pensando, erroneamente, che avrebbero potuto guardare oltre le apparenze giudicandola per la persona che è davvero: “avevi ragione”. In particolare modo, la ...

