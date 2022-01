Da Roma a Latina per rubare le borsette delle signore nel parcheggio del supermarket | arrestati

(Di sabato 29 gennaio 2022)– In queste ore, i poliziotti della Questura die della Questura dihanno tratto in arresto tre cittadini sudamericani, due uomini ed una donna, colti in flagranza del reato di furto con destrezza ai danni di una signora. I tre, trasfertisti del furto provenienti dalla Capitale, hanno commesso un furto utilizzando una tecnica consolidata: distrarre la donna nel piazzale di un centro commerciale con uno stratagemma, permettendo così ad un complice di aprire la portiera del lato passeggero ela borsetta appoggiata sul sedile. Le loro azioni criminali però sono state osservate dagli agenti del Commissariato di P.S. “nina” di, presenti in questo capoluogo a seguito di uno scambio info-investigativo con i colleghi della Squadra Volante. Infatti i ...

Asl6: sono 1.379 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24 ore. Nelle province si registrano 3.027 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 942 i nuovi casi. Asl di: sono 1.243 i nuovi casi e ...Ma oggi la banda, formata da tre cittadini sudamericani, due uomini ed una donna, è stata colta in flagrante mentre compiva l'ennesimo furto, stavolta in trasferta da, ai danni di una ...Il ventiquattresimo turno di Serie C si chiude con il posticipo del lunedì tra Juve Stabia e Foggia, in programma alle ore 21 ...Questa mattina gli uomini della Questura di Latina e della Questura di Roma hanno tratto in arresto tre cittadini sudamericani, due uomini ed una donna, colti nella flagranza del reato di furto con de ...