Controlli sulla sicurezza dei prodotti in commercio: sequestrati 10mila articoli (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nell'ambito degli ordinari Controlli sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio, nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Salerno ha sottoposto a sequestro oltre 10.000 articoli non a norma, rinvenuti presso un negozio del capoluogo. Il titolare del punto vendita, un 33enne di nazionalità spagnola, esercitava la sua attività su una delle principali vie del centro cittadino. Giunti sul posto, i militari hanno passato a setaccio tutta la merce presente nel locale, costituita perlopiù da cover e accessori di telefonia. All'esito dei riscontri, eseguiti anche mediante il confronto con la relativa documentazione contabile, i Finanzieri hanno così constatato che, contrariamente a quanto disposto dalla normativa in materia, i ...

