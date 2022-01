Ciclista precipita in un dirupo e muore, aveva 51 anni (Di sabato 29 gennaio 2022) È morto dopo essere precipitato in un dirupo . Tragedia oggi pomeriggio ad Aviatico (Bergamo) , dove un 51enne originario di Lumezzane (Brescia) in bicicletta è scivolato, facendo un volo di oltre 100 ... Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022) È morto dopo essereto in un. Tragedia oggi pomeriggio ad Aviatico (Bergamo) , dove un 51enne originario di Lumezzane (Brescia) in bicicletta è scivolato, facendo un volo di oltre 100 ...

