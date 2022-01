Australian Open 2022: programma, orari e ordine di gioco domenica 30 gennaio con Nadal-Medvedev (Di sabato 29 gennaio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di domenica 30 gennaio, per quanto concerne la disputa degli Australian Open 2022. Il torneo Slam maschile giungerà al termine con l’attesa finale tra Rafa Nadal e Daniil Medvedev; russo favorito, ma guai a dare per spacciato il maiorchino, a caccia del suo 21° slam. Andrà in scena anche la finale del doppio femminile. Di seguito il programma completo del 30 gennaio. programma Australian Open 2022 (domenica 30 gennaio) Dalle ore 05.00 – (1) Krejcikova/Siniakova vs Danilina/Haddad Maia (FINALE DOPPIO ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Il, glie l’didella giornata di30, per quanto concerne la disputa degli. Il torneo Slam maschile giungerà al termine con l’attesa finale tra Rafae Daniil; russo favorito, ma guai a dare per spacciato il maiorchino, a caccia del suo 21° slam. Andrà in scena anche la finale del doppio femminile. Di seguito ilcompleto del 3030) Dalle ore 05.00 – (1) Krejcikova/Siniakova vs Danilina/Haddad Maia (FINALE DOPPIO ...

Advertising

Eurosport_IT : Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022… - Coninews : Alla Rod Laver Arena Rafael Nadal interrompe in semifinale il cammino di Matteo #Berrettini agli Australian Open. A… - Eurosport_IT : CHE MATCH! ?? Matteo Berrettini ci prova con il cuore ma è Rafa Nadal a prendersi la finale degli Australian Open!… - MimmoSiena1 : Finisce In Semifinale L’Avventura Di Berrettini Agli Australian Open Vince Nadal-Mimmo Siena- - sportface2016 : #AusOpen 2022: programma, orari e ordine di gioco domenica 30 gennaio con #Nadal-#Medvedev -