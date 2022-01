Visite mediche e firma, Vlahovic nuovo giocatore della Juve (Di venerdì 28 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Dusan Vlahovic ha iniziato oggi la sua avventura in bianconero. Il calciatore serbo, arrivato alla Juventus dopo tre stagioni e mezzo con la maglia viola della Fiorentina, è giunto in mattinata al J Medical dove ha svolto le Visite mediche di rito e nell’occasione ha incrociato anche Leonardo Bonucci (impegnato nel suo programma di recupero dall’infortunio che lo aveva fermato nelle settimane scorse) che, tornato da Coverciano, lo ha accolto nella sua nuova avventura torinese con un abbraccio (a lui è andato anche il primo ‘graziè di Vlahovic in una story su Instagram). Sui social, invece, fra i primi a dargli il benvenuto un altro ex viola, Federico Chiesa. Sia all’ingresso, sia all’uscita del centro medico Juventino il giocatore ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 28 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Dusanha iniziato oggi la sua avventura in bianconero. Il calciatore serbo, arrivato allantus dopo tre stagioni e mezzo con la maglia violaFiorentina, è giunto in mattinata al J Medical dove ha svolto ledi rito e nell’occasione ha incrociato anche Leonardo Bonucci (impegnato nel suo programma di recupero dall’infortunio che lo aveva fermato nelle settimane scorse) che, tornato da Coverciano, lo ha accolto nella sua nuova avventura torinese con un abbraccio (a lui è andato anche il primo ‘graziè diin una story su Instagram). Sui social, invece, fra i primi a dargli il benvenuto un altro ex viola, Federico Chiesa. Sia all’ingresso, sia all’uscita del centro medicontino il...

