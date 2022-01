VIDEO Berrettini-Nadal 1-3, Australian Open 2022: highlights e sintesi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Rafael Nadal ha sconfitto Matteo Berrettini nella semifinale degli Australian Open 2022. Lo spagnolo ha confermato il pronostico della vigilia e si è imposto in quattro set, staccando così il biglietto per l’atto conclusivo: tra due giorni tornerà in campo per fronteggiare il vincente della contesa tra il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas. Il mancino di Manacor andrà a caccia del 21mo Slam della sua gloriosa carriera, mentre Matteo Berrettini torna a casa a testa alta. Il fuoriclasse iberico ha dominato i primi due set, poi l’azzurro ha avuto una reazione di personalità nella terza frazione e ha riaperto la contesa. Il romano stava brillando sul suo servizio, poi qualcosa si è inceppato sul 3-3 nel quarto set, l’avversario gli ha strappato il turno di battuta e ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Rafaelha sconfitto Matteonella semifinale degli. Lo spagnolo ha confermato il pronostico della vigilia e si è imposto in quattro set, staccando così il biglietto per l’atto conclusivo: tra due giorni tornerà in campo per fronteggiare il vincente della contesa tra il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas. Il mancino di Manacor andrà a caccia del 21mo Slam della sua gloriosa carriera, mentre Matteotorna a casa a testa alta. Il fuoriclasse iberico ha dominato i primi due set, poi l’azzurro ha avuto una reazione di personalità nella terza frazione e ha riaperto la contesa. Il romano stava brillando sul suo servizio, poi qualcosa si è inceppato sul 3-3 nel quarto set, l’avversario gli ha strappato il turno di battuta e ha ...

