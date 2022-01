Un team, cinque artisti, un capitano: tutti pazzi per Fantasanremo! (Di venerdì 28 gennaio 2022) A pochi giorni dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo, cresce la febbre del Fantasanremo, il gioco online che sta facendo impazzire il web. Ispirato al Fantacalcio, nasce nel 2019 da un gruppo di amici marchigiani appassionati della kermesse canora, che ha costituito una “Giuria Microscopica”. Tale gruppo ha seguito con grande attenzione le esibizioni, giudicando le performance che si sono susseguite sul palco, divertendosi. L’anno successivo i ragazzi hanno fondato la Federazione Italiana Fantasanremo, costituendone il regolamento: tramite passaparola una cinquantina di fantallenatori con le loro squadre si apprestavano a disputare il torneo radunandosi nel Bar Corva da Papalina. Con l’avvento della pandemia nel 2021 il Fantasanremo approda sul web, dove il sito ufficiale è lanciato dalla trasmissione Propaganda Live, che lo propone nella speciale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) A pochi giorni dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo, cresce la febbre del Fantasanremo, il gioco online che sta facendo imre il web. Ispirato al Fantacalcio, nasce nel 2019 da un gruppo di amici marchigiani appassionati della kermesse canora, che ha costituito una “Giuria Microscopica”. Tale gruppo ha seguito con grande attenzione le esibizioni, giudicando le performance che si sono susseguite sul palco, divertendosi. L’anno successivo i ragazzi hanno fondato la Federazione Italiana Fantasanremo, costituendone il regolamento: tramite passaparola una cinquantina di fantallenatori con le loro squadre si apprestavano a disputare il torneo radunandosi nel Bar Corva da Papalina. Con l’avvento della pandemia nel 2021 il Fantasanremo approda sul web, dove il sito ufficiale è lanciato dalla trasmissione Propaganda Live, che lo propone nella speciale ...

Advertising

Inter : ?? | TEAM Sono 20 i marcatori stagionali dell'Inter, più di ogni altra squadra nei cinque grandi campionati europe… - Coninews : 1?1?8? azzurri per un sogno a cinque cerchi. ? Ecco l'#ItaliaTeam ???? che volerà in Cina per i Giochi Olimpici Inve… - nxavulane : RT @gife59: KTM ALLA SESTA STAGIONE IN @motogp La casa austriaca dopo cinque anni di partecipazione al Mondiale, punta a fare il salto qual… - Dan95856029 : @varianteinedita @SkySport @ItalRugby Perché siamo troppo scarsi per i top team(cinque nazioni) ma di contro siamo… - gife59 : KTM ALLA SESTA STAGIONE IN @motogp La casa austriaca dopo cinque anni di partecipazione al Mondiale, punta a fare i… -