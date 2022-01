Ultime Notizie Roma del 28-01-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 gennaio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da oggi doppia Chiama a Montecitorio per eleggere il Presidente della Repubblica La seconda è prevista per le 17 a deciderlo alla conferenza dei capigruppo il centro-destra vota per il Senato Elisabetta casellati Come stabilito dai leader di lega Fratelli d’Italia Forza Italia in un incontro Salvini chiede la convocazione di un vertice di maggioranza ma i segretari di partito del centrodestra dopo essersi riuniti diserta l’incontro annunciano così come gli elettori di Italia viva di non partecipare la chiama di questa mattina non partecipiamo a quei piatti di forza di Chiara Conte Salvini definisce quello di capillati un nome istituzionale non di visivo ed è un nuovo vertice di maggioranza abbiamo fatto la massima proposta possibile tolto il presidente ...