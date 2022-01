UFFICIALE – La Salernitana si aggiudica Simone Verdi

(Di venerdì 28 gennaio 2022)è ufficialmente un nuovo calciatore della. Il giocatore, classe 1992, si trasferisce nel club campano a titolo temporaneo, in prestito secco fino a Giugno. Il Torino lo ha reso noto attraverso un comunicato sul proprio sito web.: accordo raggiunto “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’92. Il calciatore indosserà la maglia numero 10”. Così il club campano ha confermato l’arrivo dell’ormai ex Torino, che ieri 27 Gennaio ha sostenuto le visite mediche, e ha firmato il contratto che lo porta in prestito allafino alla fine della stagione in corso. ...

Lasempre più scatenata sul mercato -l'acquisto dell'ex Napoli Simone Verdi per i granata. Insieme a lui arriva anche l'ufficialità dell'acquisto di Ederson, calciatore brasiliano ...Intanto il Corinthians ha annunciato l'accordo per il trasferimento del centrocampista Ederson SALERNO - Laha reso noto "di aver raggiunto l'accordo con il Torino per il trasferimento a titolo temporaneo dell'attaccante classe '92, Simone Verdi. Il calciatore indosserà la maglia numero 10". Una ...Il comunicato ufficiale del Corinthians annuncia la cessione alla Salernitana Non si ferma il mercato della Salernitana. Dopo l'ufficialità di Verdi, e le trattative per Izzo e Lys Mousset dello Sheff ...Calciomercato Salernitana, ufficiali gli arrivi di Ederson e Verdi. Il club granata piazza due acquisti in poche ore ...