UFFICIALE – Il centrocampista dell’Inter in prestito alla Sampdoria!

(Di venerdì 28 gennaio 2022)– IlStefano Sensi, dopo diversi ripensamenti, si trasferisce ufficialmente insecco fino a giugnoSampdoria allenata da Marco Giampaolo. Il contratto è stato depositato e lo si apprende direttamente dal sitodella Lega Serie A. Inter Sensi SampdoriaI nerazzurri si augurano che il talentuosoitaliano possa trovare spazio e tornare a giocare con quella continuità che gli è venuta a mancare in questi ultimi due anni, sperando così di conquistarsi la chiamata del Ct Roberto Mancini in vista delle qualificazioni al Mondiale. Matteo Brignone

CONTRATTO DEPOSITATO - Come si apprende dal sitodella Lega di Serie A, l a Sampdoria ha depositato il contratto delex Cesena. Ora manca soltanto l'annunciodei ...Come si apprende dal sitodella Lega di Serie A, la Sampdoria ha depositato il contratto delin arrivo dall'Inter. Ora si aspettano solo i ...Il centrocampista, che lascia l’Inter trasferendosi a Genova con la formula del prestito secco fino a giugno, è stato ufficializzato dal sito della Lega Serie A. Il suo contratto è stato dunque ...La Sampdoria ha preso ufficialmente Stefano Sensi: il centrocampista arriva in prestito fino al termine della stagione dall'Inter.