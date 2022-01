Tomaso Trussardi smentisce i gossip su una “nuova fiamma”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 28 gennaio 2022)e Michelle Hunziker hanno da poco ufficializzato la fine del loro matrimonio, e le news che li riguardano non auspicano ad arrestarsi. C’è già infatti chi aveva individuatocon un’altra donna, ma l’imprenditore ha smentito sarcasticamente il rumor postando un video del draghetto pompiere Grisù. Nessun nuovo amore perCome era prevedibile, vista la loro notorietà,e Michelle Hunziker, non stanno riuscendo a vivere la loro separazione, annunciata congiuntamente meno di 10 giorni fa, in intimità.Devono infatti rispondere a continuiinfondati che cercano motivazioni riguardo la fine del loro matrimonio, tra queste non poteva mancare l’ipotesi di una “terza persona”.pochi ...