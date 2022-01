“Succedono cose tra loro”. Barù e Soleil Sorge, nuove sorprese al GF Vip (sul divano): “Fate vedere tutto” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, nuove “alchimie artistiche” tra i due inquilini della casa? Per Soleil Sorge, l’attore di Centovetrine sembra essere ormai un capitolo chiuso. Sempre bene continuare l’avventura nella casa più spiata d’Italia, prestando attenzione a nuovi rapporti di amicizia da consolidare prima del verdetto finale. Ma con Barù si tratta davvero solo di una semplice amicizia? Ecco cosa è successo nelle ultime ore. Di recente l’affascinante gieffino è stato tirato in ballo da alcune inquiline della casa del GF Vip, in particolare da Jessica e Nathaly Caldonazzo, in merito ad alcune affermazioni non troppo felici nei riguardi delle donne presenti ancora in gioco. La protesta, però, non ha trovato l’adesione di tutte, men che meno quella di Soleil Sorge, che pare essere stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6,“alchimie artistiche” tra i due inquilini della casa? Per, l’attore di Centovetrine sembra essere ormai un capitolo chiuso. Sempre bene continuare l’avventura nella casa più spiata d’Italia, prestando attenzione a nuovi rapporti di amicizia da consolidare prima del verdetto finale. Ma consi tratta davvero solo di una semplice amicizia? Ecco cosa è successo nelle ultime ore. Di recente l’affascinante gieffino è stato tirato in ballo da alcune inquiline della casa del GF Vip, in particolare da Jessica e Nathaly Caldonazzo, in merito ad alcune affermazioni non troppo felici nei riguardi delle donne presenti ancora in gioco. La protesta, però, non ha trovato l’adesione di tutte, men che meno quella di, che pare essere stata ...

Advertising

dedaIux : @dbollini @stebellentani Si, può essere, io ho le mie perplessità su 5S perché il PD si compatta quando succedono queste cose. - Dysagyo_ : RT @sulkywnardo: Io non mi merito le cose negative che mi succedono, non me le merito - Rosita65307803 : @fattoquotidiano Ma perché si deve vedere un disastro dei, copioni. Italiani, che compiono da altri, di tutto e poi… - sulkywnardo : Io non mi merito le cose negative che mi succedono, non me le merito - ericonzola : Madonna santa il venerdì mi succedono sempre le peggio cose... buongiorno a me con capo che ha cambiato la password… -