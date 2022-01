Si opponeva al matrimonio combinato | quattordicenne maltrattata dai genitori

Leggi su agi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - Maltrattamenti in famiglia e tentata induzione o costrizione al. Con queste accuse i carabinieri di Roma Ostia hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione alla persona offesa, emessa dal tribunale di Roma, nei confronti di una coppia di coniugi, lui di 44 anni e lei 40enne, entrambi cittadini del Bangladesh, indagati per aver commesso questi reati in danno della figlia 14enne convivente. Il provvedimento cautelare - richiesto dalla procura - arriva all'esito di attività investigativa originata dalla denuncia della vittima, che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte vessatorie e di violenza contestate. Lo scorso 13 novembre, la 14enne aveva denunciato ai militari di Ostia che per diverso tempo è stata vittima di comportamenti violenti e ...