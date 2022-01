Secondo un report dell’FBI l’Italia è il paese più a rischio del mondo per gli attacchi hacker

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 28 gennaio 2022) La Giornata europea della protezione dei dati personali esiste dal 2006, quando il Consiglio d’Europa l’ha istituita per ricordare il varo della Convenzione n.108 che ha aperto l’epoca della protezione dei dati digitali. Per la ricorrenza di oggi – si fa per dire – abbiamo l’Internet Crimeche ci ricorda quantosia ain ambito cybersicurezza eil, infatti, siamo ilmaggiormente colpito quando si tratta die frodi informatiche con oltre 21.800 casi rilevati se guardiamo al 2020. Il danno totale subito ammonta a 125 milioni di euro. Mettiamo insieme qualche dato relativo agliItalia per capire ...