Receptionist positivo e clienti senza green pass | chiuso l' hotel no vax

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Attività chiusa per cinque giorni e denuncia per epidemia colposa. È la sorte toccata ad un uomo di 52 anni e all'albergo di cui è proprietario, rivelatosi un vero e proprio paradiso per la clientela contraria a vaccini e...

infoitinterno : Ospiti senza Green pass e receptionist positivo: chiuso l’albergo dei “no-vax” - L'Unione -

... due magazzinieri, un addetto alle vendite, un addetto alle manutenzioni e dueaddetti ... In particolare, hanno evidenziato che tale valore è suscettibile di ponderazione in senso...... se la donna si era negativizzata al Covid - 19, il marito risultava essere ancora, ... pur invitato in più circostanze daldell'albergo a indossare la mascherina, benché gliene ...Entrambi gli uomini sono stati denunciati per il reato di epidemia colposa e multati per aver riscontrato la mancata richiesta di green pass ai clienti ...La segnalazione che ci fossero delle irregolarità nella gestione dei clienti era giunta da più voci alla polizia che giovedì ha disposto i controlli. Infine, si ribadisce la piena fiducia negli organi ...