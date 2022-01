Radio Marte | “Ghoulam-Lazio a luglio a parametro zero Olivera | ecco la verità

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Goulam potrebbe andare alla, sempre in estate al Napoli potrebbe arrivarealladal Getafe al Napoli. L’esterno algerino potrebbe ritrovare il suo ex mentore Maurizio Sarri, l’operazione potrebbe concretizzarsi nella sessione estiva del calciomercato. La redazione sportiva diha spiegato al situazione legata all’arrivo dial Napoli e alla cessione dialla: “allaa Gennaio?Non risulta. Sembra strano che possa prenderlo adesso. Al momento, su questo affare non ci sono conferme. Al massimo, sarebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Radio Marte

AreaNapoli.it

Goulam potrebbe andare alla Lazio a parametro zero, sempre in estate al Napoli potrebbe arrivare Olivera. Ghoulam alla Lazio a parametro zero e Olivera dal Getafe al Napoli. L'esterno algerino potrebb ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Amedeo Bardelli, Area Sport di TicketOne ...