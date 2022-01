Quirinale 2022, Meloni: “Noi leali e Lega tiene, c’è chi lavora contro” (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia, anche alla quinta votazione” per il Quirinale “si conferma come partito granitico e leale. Anche la Lega tiene. Non così per altri”. Lo scrive in una nota Giorgia Meloni dopo la fumata nera in Aula su Elisabetta Casellati, lanciata stamattina ufficialmente nell’agone quirinalizio da Matteo Salvini a nome del centrodestra. “C’è chi in questa elezione, dall’inizio ha apertamente lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di centrodestra – aggiunge la leader di Fratelli d’Italia – Le decine di milioni di italiani che credono in noi non meritano di essere trattati così”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia, anche alla quinta votazione” per il“si conferma come partito granitico e leale. Anche la. Non così per altri”. Lo scrive in una nota Giorgiadopo la fumata nera in Aula su Elisabetta Casellati, lanciata stamattina ufficialmente nell’agone quirinalizio da Matteo Salvini a nome del centrodestra. “C’è chi in questa elezione, dall’inizio ha apertamenteto per impedire la storica elezione di un presidente di centrodestra – aggiunge la leader di Fratelli d’Italia – Le decine di milioni di italiani che credono in noi non meritano di essere trattati così”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

