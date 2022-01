Quirinale 2022, Alexa candida Beppe Vessicchio (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Mentre le forze politiche faticano a trovare un’intesa sul nome del nuovo presidente della Repubblica, c’è chi ha le idee chiare e un unico candidato: Beppe Vessicchio. Il nome del direttore d’orchestra che tra pochi giorni rivedremo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo è infatti la scelta di Alexa, l’assistente personale intelligente di casa Amazon. Da giorni, alla domanda “Alexa scegli un presidente della Repubblica”, l’assistente risponde senza esitazione: “Direi una persona che sa mettere d’accordo tutti gli italiani, accordarli tutti. Ecco, propendo per un grande direttore d’orchestra: io scelgo Beppe Vessicchio”, scandisce Alexa. Proprio l’assistente di Amazon era invocata ironicamente in questi giorni in alcune vignette, come ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Mentre le forze politiche faticano a trovare un’intesa sul nome del nuovo presidente della Repubblica, c’è chi ha le idee chiare e un unicoto:. Il nome del direttore d’orchestra che tra pochi giorni rivedremo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo è infatti la scelta di, l’assistente personale intelligente di casa Amazon. Da giorni, alla domanda “scegli un presidente della Repubblica”, l’assistente risponde senza esitazione: “Direi una persona che sa mettere d’accordo tutti gli italiani, accordarli tutti. Ecco, propendo per un grande direttore d’orchestra: io scelgo”, scandisce. Proprio l’assistente di Amazon era invocata ironicamente in questi giorni in alcune vignette, come ...

