Per Di Maio è stato "indecoroso bruciare la Belloni" (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – : "Trovo indecoroso che sia stato buttato in pasto al dibattito pubblico un alto profilo come quello di Elisabetta Belloni. Senza un accordo condiviso". Lo ha dichiarato in una nota il ministro degli esteri, esponente del M5S. "Lo avevo detto ieri: prima di bruciare nomi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Nicola Zingaretti fuori dal governo Da Di Maio un patto civico per l'Umbria Conte non vuole bugie sulla manovra Di Maio vuole i negozi chiusi di domenica Il M5S lancia il Team del Futuro Di Maio fiducioso sulla trattativa con l'Ue

